Così è se mi pare – Il fantasma di Ficini

C’è un fantasma che aleggia nella mente di molti tifosi viola: lo spettro di Ficini (ci perdoni il buon Fabrizio per l’accostamento horror). Correva l’anno 1999. Era la Fiorentina di Batistuta, Edmundo, Rui Costa, Toldo, Olivera, Repka, Torricelli. In panchina il Trap e in campo una squadra “ufficialmente in corsa per il terzo scudetto”, come avrebbe detto il grande Mario Ciuffi. L’infortunio del bomber argentino e la fuga al Carnevale di Rio dell’asso brasiliano cancellarono quella meravigliosa possibilità. Tutti i tifosi viola ricordano quella stagione segnata dalla sfortuna ma anche dalla miopia della proprietà viola che nel mercato di gennaio pensò di rinforzare la squadra con l’acquisto di Fabrizio Ficini dall’Empoli. Un onesto centrocampista divenuto, suo malgrado, l’esempio più eclatante di occasione sprecata.

Il passato è ricco di flop invernali

Rinforzi invernali che non si sono rivelati tali ce ne sono stati tanti, anche in un recente passato (possiamo citare Benalouane, Kokorin, Malcuit ma ce ne sono altri), tuttavia il “caso Ficini” resta emblematico. Oggi non abbiamo una Fiorentina da scudetto, ma le circostanze favorevoli e una concorrenza in difficoltà, permettono alla squadra viola di correre per un posto in Champions League. Ovvero, l’approdo nel calcio dorato che rimpingua i bilanci al solo sfiorarlo.

Un'opportunità da valutare

Si può anche fare a meno di rinforzi e giocare con chi c’è. Magari l’obiettivo lo si centra ugualmente. Tuttavia un “ricostituente” farebbe stare più tranquilli sulla possibilità di esito positivo. La dirigenza della Fiorentina non può non valutare questa opportunità. Entrare nel giro Champions vale assai più di qualsiasi stadio di proprietà (come il Napoli insegna). In questa sessione di mercato si misureranno le reali ambizioni della società, al di là dei proclami raccatta consensi.