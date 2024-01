Prandelli: "La Fiorentina lotterà per un posto in Champions. Ha chance in Conference e questa volta se tornerà in finale..."

Anche una breve battuta sulla Fiorentina per Cesare Prandelli nella sua intervista pubblicata questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. Così l'ex allenatore gigliato ha commentato questa prima parte di stagione viola:

"La Fiorentina ha sicuramente chance in Conference League e sono convinto che se dovesse tornare in finale stavolta gestirebbe meglio certi momenti della partita. Italiano è alla terza stagione, la squadra migliora di continuo e lotterà fino alla fine anche in campionato per un posto nella prossima Champions".