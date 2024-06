UFFICIALE: le strade della Fiorentina e Bonaventura si dividono. "Rimarrai per sempre parte della storia viola"

Con un post sui suoi canali social la Fiorentina ha certificato l'addio ai colori viola del centrocampista Giacomo Bonaventura. Il suo accordo con il club gigliato scade oggi e tra le parti non è stata presa la decisione di proseguire insieme.

Il saluto della Fiorentina

La Fiorentina ha scritto la seguente dedica sul proprio canale X per salutare il giocatore classe '89, che lascia la maglia viola dopo essere arrivato sulle sponde dell'Arno nel 2020: "Grazie Jack. Rimarrai per sempre parte della storia viola! In bocca al lupo per la tua prossima avventura!"

Il post originale