Graziani: "Sarei molto contento se arrivasse Fazzini. Gud? Le vicende personali hanno influenzato la sua stagione, ora dobbiamo crederci"

L'ex calciatore, tra le altre della Fiorentina, Ciccio Graziani è intervenuto a Radio Bruno Toscana sul mercato della Fiorentina: “Fazzini ha ottime qualità, è un bel centrocampista e sarebbe un bell'acquisto. Mi piace che la Fiorentina abbia scelto di investire su un giovane calciatore italiano. Dove schierarlo in campo? Col 4-2-3-1 di Pioli lo vedrei bene sulla trequarti”.

L'interesse di Atalanta e Bologna per Gudmundsson? “Nella scorsa stagione Gudmundsson ha avuto un rendimento altalenante, forse ci sono state delle incomprensioni con Palladino. Gli infortuni e le sue vicende private hanno influito, se parliamo del valore del giocatore lo riscatterei subito. Io lo terrei visto che lo abbiamo cercato per due stagioni, ora dobbiamo credere in lui”.