Dalla Fiorentina alla Champions con un'impresa che fa parlare tutta Europa
Una vera e propria impresa in Champions League l'ha fatta il Pafos. A qualcuno il nome di questa squadra non suonerà neanche nuovo; questo perché, il 28 novembre 2024 si è trovato ad affrontare la Fiorentina in Conference League (3-2 per i viola il risultato al Franchi).
Uno storico punto
Da allora ad oggi i ciprioti di strada ne hanno fatta visto che sono andati a conquistare il loro primo, storico, punto in Champions League, direttamente sul campo dell'Olympiacos, altra formazione che riporta alla mente brutti ricordi ai tifosi viola.
Addirittura in dieci
Ma non finisce mica qui la storia. Lo 0-0 di Atene assume connotati ancora più mistici perché ottenuto con il Pafos ridotto in dieci dal 26' del primo tempo a causa di un'entrataccia di Bruno su Pirola. Da quel momento in poi, l'Olympiacos si è riversato nella metà campo avversaria senza riuscire a trovare però la giocata giusta.
Dalla Fiorentina alla Champions nel giro di meno di un anno. Il piccolo Pafos di strada ne ha fatta nel frattempo.