Per molti rappresenta ancora il sogno, anche se complicato visti i pregressi, ma Maurizio Sarri per il momento se ne sta da una parte dopo le dimissioni dalla Lazio della scorsa stagione. Al Corriere della Sera ha commentato così la sua scelta:

“E' stato complesso stare lontano dal calcio, mi è mancato tutto: la preparazione, l'adrenalina, tranne il mercato. Ho ricevuto diverse offerta, anche dall'Arabia, ma nessuna mi ha suscitato quel qualcosa in più da farmi accettare e ricominciare, non ho vacillato. Negli ultimi anni ho lavorato in club importanti, spero di ricevere la chiamata giusta per tornare in campo ma deve esserci quella scintilla, sennò resto fermo”.