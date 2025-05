"Dimissioni Palladino? Potrebbero essere ritirate. La Fiorentina..."

Giovanni Branchini, procuratore sportivo, è intervenuto a Sky Sport a margine della presentazione di un evento a Solomeo per esprimersi sul tema di queste ore, ovvero le dimissioni di Raffaele Palladino da allenatore della Fiorentina. Sentite cosa ne pensa un addetto ai lavori:

“Potrebbe non essere ancora finita…”

“Le dimissioni di Palladino, che hanno colto un po' tutti di sorpresa, potrebbero essere ritirate. La Fiorentina potrebbe voler riparlare con il tecnico. Io non conosco lo svolgimento degli eventi, parlo da spettatore esterno, ma non la darei come una cosa consumata e del tutto definitiva”, ha commentato l'agente sportivo Branchini.