Sarri prossimo allenatore della Fiorentina? Qualcuno lancia "chiari" segnali - FOTO

Nella giornata delle dimissioni di Raffaele Palladino, il mistero sul prossimo allenatore della Fiorentina si infittisce. Il toto-nome inevitabilmente è già partito e sono tanti i tifosi che si stanno sbizzarrendo in queste ore.

Nel frattempo, in serata sono state affisse - in zona Campo di Marte a Firenze - alcune immagini molto chiare.

Come potete vedere dalla foto sopra riportata, il volto è quello di Maurizio Sarri, ex allenatore della Lazio. Non sono pochi i tifosi viola che vorrebbero proprio il tecnico toscano sulla panchina della Fiorentina. E intanto, sia ai cancelli dello stadio che sulla saracinesca del Fiorentina Point Sette Santi, la volontà di alcuni è molto chiara.