La fugace e quasi trasparente avventura viola di Faraoni: uno dei 'due capitani di gennaio' è pronto a rientrare a Verona

Chiamato a Firenze a gennaio per tamponare una situazione, in realtà in via di risoluzione, Davide Faraoni farà come da previsione ritorno a Verona. Lo sottolinea La Gazzetta dello Sport che lo inserisce tra i componenti della nuova rosa gialloblù. Per il classe ‘91 un impatto piuttosto trasparente, con 7 presenze in campionato e 2 in Conference. Per lui e Belotti, ’i due capitani arrivati a gennaio', l'avventura alla Fiorentina finirà dopo sei mesi.