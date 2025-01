Quest’oggi l’ex attaccante di Torino e Reggina Rolando Bianchi, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare alcuni temi di casa viola: dal momentaneo flop di Colpani alla situazione di Moise Kean, passando per la sfida di domenica. Questo un estratto delle sue considerazioni:

“In passato sono stato più volte vicino ad arrivare arrivare a Firenze, anche se poi per in un modo o nell’altro la Fiorentina è virata su altri obiettivi. Lo considero un peccato non aver avuto la possibilità di indossare una maglia come quella viola. La Fiorentina è da sempre una grande squadra, che a attorno a se un ambiente incredibile: i suoi tifosi sono tra i più caldi d’Italia. Colpani? Bisogna sottolineare che in una piazza come quella di Firenze la pressione è maggiore che in altre. In passato ci hanno giocato i calciatori più forti al mondo, per questo i tifosi viola sono abituati bene. In questo momento credo che Colpani stia avendo delle difficoltà perché probabilmente soffre la pressione. Un giocatore del suo livello, della sua qualità, non deve aver paura di questo. È normale stare nelle pressioni. È il bello di questo gioco”.

“Vanoli è un tecnico molto preparato, ma adesso ha bisogno di una mano da parte del club”

Qualche parola anche sulla sfida di domenica contro il Torino: “Sono convinto che il pari nel derby credo abbia conferito tanta autostima al Toro. Personalmente sono attratto molto Vanoli, è un tecnico che ha idee, ha fatto bene. Adesso però credo che la società debba dargli una mano. Non puoi iniziare una stagione con Zapata, e senza nessuno che lo possa sostituire. Quando si è fatto male lui la stagione del Torino è naufragata. Ci ho visto poca programmazione. Vediamo cosa farà sul mercato adesso. Mi aspetto una gara complicata per la Fiorentina di Raffaele Palladino: sia per il momento di difficoltà che sta vivendo che per lo stato mentale dei granata. Resta il fatto che la rosa gigliata ha più qualità. Deve ritrovarsi la squadra viola, per cui sarà interessante vedere la sfida domenica".

“Kouame-Sanabria si farà: è uno scambio utile ad entrambi i club”

Ha poi commentato lo scambio che i due club stanno intavolando in fase di mercato: “Kouame è uno di quei giocatori che a me piacciono molto: è uno che ci mette sempre il massimo dell’impegno, non mollando mai. Sanabria è un buon giocatore, ma a Torino ha fatto vedere davvero molto poco. Troppo poco. Sono due giocatori differenti per caratteristiche, credo che lo scambio tra Fiorentina e Torino tra Kouame e Sanabria potrebbe essere utile a entrambi i giocatori e a entrambe le squadre. Sanabria lo vedo bene per le caratteristiche di gioco di Palladino”.

“È normale che Kean possa avere un calo dopo il grande inizio di stagione”

Ha poi concluso parlando di Moise Kean: “Sinceramente credo che un calo come quello che sta vivendo l’ex Juve sia fisiologico. Kean ha fatto davvero tanto bene nella prima parte di stagione, ha tirato la carretta per molto tempo. E’ un giocatore totale per come sta giocando, fa salire la squadra, fa gol. Quando si gioca così tanto, dovendo fare un grande lavoro anche fisico e soprattutto mentale, come ha dimostrato di fare Moise quest’anno ci sta che arrivi un momento in cui le cose diventano più difficili”.