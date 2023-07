Il centrocampista Arthur Melo arriva dalla Juventus alla Fiorentina dopo alcune stagioni non molto convincenti a livello di rendimento ma con tanta voglia di riscatto con la maglia viola. Per parlare del giocatore brasiliano Fiorentinanews.com ha intervistato in esclusiva l’agente FIFA ed esperto di calcio sudamericano Gianfranco Cicchetti, che ha consigliato anche alcuni nomi per il mercato della società gigliata.

Sig. Cicchetti, la Fiorentina ha scelto Arthur Melo per rinforzare il centrocampo. Come lo giudica come acquisto? Data la sua versatilità come lo potrà utilizzare Italiano secondo lei?

“I viola hanno a mio avviso messo a segno un colpo di mercato importante. Il centrocampista brasiliano è un giocatore ancora nel pieno della maturità, un talento naturale reduce da diverse stagioni difficili, ma pur sempre un nazionale brasiliano dalle grandi doti tecniche. L'ex Barcellona è un regista in grado di giocare sia davanti alla difesa che in un centrocampo a due, la visione di gioco e la personalità sono sicuramente i suoi punti di forza. Sono convinto sia per la Fiorentina un'operazione molto intelligente”.

“Sempre in ottica mercato. Quali altri profili noti e meno noti, e in quali ruoli soprattutto, si sente di consigliare alla Fiorentina in questo mercato?

“Vi lascio tre nomi, sul taccuino del sempre ricco mercato sudamericano: il centrocampista Marlon Gomes, classe 2003, del Vasco da Gama e nazionale brasiliano U20; il trequartista mancino Matias Segovia, classe 2003, paraguaiano tascabile del Botafogo; il centravanti classe 2003 Alejo Veliz, panzer argentino del Rosario Central, già in doppia cifra nella massima seria e già obiettivo della Salernitana”.