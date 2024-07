Il Lecce lavora già al sostituto per Pongracic, ma è un obiettivo complicato. E intanto Corvino riporta in Serie A un ex obiettivo viola

Marin Pongracic sarà un nuovo giocatore della Fiorentina. A tal proposito, il Lecce sta già provvedendo a sostituire il centrale croato con un obiettivo complicato per il ds Corvino. Sky Sport Deutschland racconta il tentativo dei salentini per Phil Neumann, difensore dell'Hannover 96. Il costo è comunque alto nonostante un solo anno di contratto coi tedeschi.

Volti nuovi anche a centrocampo… per il Lecce

Intanto Corvino lavora anche a centrocampo e si avvicina il ritorno in Serie A di un ex obiettivo della Fiorentina. Sky Sport riporta l'avanzamento del Lecce per Dennis Praet, sempre più vicino.