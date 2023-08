Nikola Milenkovic ha parlato a Sky Sport in vista della gara di domani contro il Rapid Vienna, intervenendo e presentando la gara: "A Vienna nel primo tempo abbiamo fatto fatica a trovare la giocata giusta, nel secondo tempo meglio. Mi aspetto una Fiorentina determinata e che gioca con il cuore. Giocare le coppe europee è sempre bello e daremo tutto per entrare in Conference League.

I nostri tifosi sono fondamentali per noi, ci servirà il nostro 12esimo uomo in campo, ma sono sicuro che loro faranno il loro lavoro. Toccherà a noi fare il nostro. Ci sono tanti giovani e ragazzi nuovi in questa nostra Fiorentina, ma stanno rispondendo tutti bene, sono tutti umili ma con una grande fame. Vogliamo tutti arrivare lontano".