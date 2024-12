Sarà una vera e propria sfida al vertice quella tra Vitória Guimarães e Fiorentina, partita in programma in Portogallo giovedì prossimo. Gli iberici arrivano alla gara da secondi in classifica in Conference League, i viola da terzi a una sola lunghezza di distanza.

Ieri sera il Vitoria ha battuto il San Gallo con un netto 4-1 in trasferta e adesso sfiderà i viola per un posto diretto agli ottavi di finale. Nel dopo partita l'allenatore dei bianconeri Rui Borges ha commentato così a DAZN: “Se andassimo ai play-off saremmo comunque felici. Il passaggio diretto agli ottavi di finale non è ancora matematicamente garantito, ma senza dimenticare che avremo comunque una partita in casa nostra in cui credo che ci sarà un'atmosfera fantastica e che motiverà la nostra squadra in modo assolutamente incredibile. A prescindere da tutto, è impossibile non fare i complimenti ai ragazzi ed è impossibile per il nostro Paese non essere orgoglioso di quello che hanno fatto”.

Il terzino destro cresciuto in casa Guimarães, Alberto, ha invece commentato così: "Solo leggendo il nostro nome, gli avversari devono avere paura del Vitória. Ancora di più con questo gruppo di lavoro. I risultati e le prestazioni lo dimostrano".