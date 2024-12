Tzunami viola sul povero Lask, squadra che in Italia potrebbe giocare in serie C, e non per le posizioni di vertice. La goleada permette ai viola di risalire posizioni in classifica.

La partita, che non ha storia sotto il profilo tattico e tecnico, denota, tuttavia, positivamente il livello di concentrazione, impegno e determinazione che la Fiorentina mantiene fino al termine della gara, senza cali di tensione nell’uso del pallottoliere. Alla fiera del gol manca Kean, che voleva segnare a tutti i costi. Confidiamo si rifaccia domenica, quando il suo contributo sarà assai più determinante.

Martinelli – 6,5 – Rimedia in uscita ad un goffo appoggio di Kayode che crea l’unica azione pericolosa per il Lask

Richardson – 6,5 – Giostra con eleganza tra difesa e attacco, sigla la sua prima rete in maglia viola.

Ikone – 5,5 – Sbaglia tutto ciò che si può sbagliare. Segna a porta vuota grazie alla generosità di Kouamé.

