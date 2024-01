Il punto sul mercato: Gudmundsson e Carboni, tu chiamale se vuoi... illusioni. Cercasi esterno disperatamente, intanto Brekalo saluta

A pochissimi giorni dalla fine del mercato, in casa Fiorentina c'è voglia di regalare dei colpi last minute a Vincenzo Italiano. Forse un po' tardi per capire che servono dei rinforzi, ma la speranza è l'ultima a morire e perlomeno la società fa sapere che sta cercando di fare qualcosa di importante sul fronte esterno d'attacco.

Tu chiamale se vuoi… illusioni

Le notizie principali di oggi sono nate e sfumate nel giro di poche ore. La Fiorentina aveva tentato il colpaccio offrendo 20 milioni per Gudmundsson, ma il Genoa ha subito rifiutato chiedendone almeno 30. Identica la dinamica che ha coinvolto Valentin Carboni, talento in prestito al Monza dall'Inter. Anche per il classe 2005 la Fiorentina era pronta a offrire 20 milioni, ma i nerazzurri lo valutano circa 30. Due trattative finite ancora prima di cominciare.

Brekalo saluta, la Juve tenta Bonaventura

Sul fronte delle cessioni è stata la giornata dell'ufficialità di Josip Brekalo all'Hajduk Spalato. L'esterno si è trasferito in prestito oneroso, e la Fiorentina riceverà 100mila euro che raddoppieranno in caso di vittoria del campionato della squadra croata. La sorpresa riguarda però Bonaventura, sebbene si tratti solo di un'indiscrezione: la Juventus gli avrebbe offerto un contratto fino a giugno, con rinnovo automatico in casa di qualificazione (praticamente scontata) alla Champions League. Proposta destinata a essere rispedita al mittente perché Jack, benché vada in scadenza, è un pilastro della Fiorentina e un idolo della tifoseria.