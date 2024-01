Il Genoa respinge l'offerta della Fiorentina per Gudmundsson. Dirigenza viola al lavoro per un colpo importante in chiusura di mercato: i dettagli

Il muro per Gudmundsson, ma la Fiorentina non si ferma

Cronache di Spogliatoio fa sapere che la dirigenza viola ha presentato un'offerta di 20 milioni per Albert Gudmundsson, classe '96 islandese del Genoa, ma la proposta è stata rifiutata dai liguri, che ne vogliono 30. L'affare assai difficilmente potrà andare in porto. La Fiorentina fa sapere che sta cercando di fare qualcosa di importante in questi ultimi giorni di mercato sul fronte esterno d'attacco.

La preferenza del tecnico gigliato

I profili proposti a Italiano nel corso del mercato erano tutti extra Serie A ma il tecnico viola ha respinto i nominativi perché orientato ad accogliere calciatori già pronti e che conoscano bene il campionato italiano.