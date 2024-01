Come riporta il giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari e conferma anche Alfredo Pedullà, il sogno della Fiorentina per l'esterno d'attacco è Albert Gudmundsson del Genoa, vera rivelazione di questa Serie A.

In queste ore proprio il Grifone sta trattando con il Marsiglia per chiudere l'affare per l'attaccante portoghese classe 2000 Vitinha e, nel caso andasse in porto, la cessione dell'islandese non sarebbe così impossibile, con i viola che cercherebbero l'assalto.