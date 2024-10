A Toscana TV l’ex attaccante della Fiorentina Massimo Orlando ha toccato varie tematiche di casa viola dopo la vittoria della squadra di Palladino contro la Roma, spaziando tra campo e singoli.

“Ho criticato Palladino perchè schierava una difesa a tre con giocatori inadatti al ruolo come Biraghi e teneva fuori un giocatore fantastico come Adli a centrocampo perchè non voleva giocare con tre centrocampisti. La Fiorentina non era equilibrata, quella vista contro Venezia e Monza non era una squadra. Ora la saggezza tattica di Cataldi e il dinamismo di Bove formano una mediana perfetta, poi in attacco conosciamo le potenzialità della Fiorentina con Kean e Gudmundsson, ma anche Colpani e un ritrovato Beltran. Palladino è bravo e ha capito confrontandosi con la squadra che era giusto giocare con la difesa a 4”.

‘Il mercato della Fiorentina è stato splendido, arrivi di qualità e quantità’

“Non so adesso dove Palladino porterà la Fiorentina, gli faremo i complimenti se raggiungerà determinati risultati, ma penso che finora abbia fatto ciò che doveva fare. Negli ultimi due giorni di mercato la Fiorentina ha fatto una campagna acquisti splendida, con giocatori di qualità e quantità. Non so quante squadre più forti della Fiorentina ci siano, i viola hanno trovato un equilibrio, stanno dietro e quando recuperano palla fanno malissimo agli avversari. La Fiorentina sta bene ed è una mina vagante, è organizzata in tutti i reparti”.

“È il primo anno che Pradè ha fatto il mercato da solo, e dopo un inizio difficile è andato in sala stampa e ha praticamente detto all’allenatore: ‘se a tre le cose non funzionano, bisogna giocare a quattro’. L’allenatore la settimana dopo l’ha fatto e la settimana dopo la Fiorentina è cambiata, questo a Pradè va riconosciuto. La sfida col Genoa giovedì prossimo? Per me la Fiorentina vincerà 3-0. Il Genoa in questo momento è il niente, contro una Fiorentina organizzata come quella che abbiamo visto per me non c’è partita”.

‘La Juventus ha speso troppo per Gonzalez, mentre Vlahovic…’

“Allegri mi disse che Kean era più forte di Vlahovic. È micidiale, non ha sbagliato una partita da quando è un giocatore della Fiorentina. Gonzalez è stato pagato 35 milioni dalla Juventus, troppi soldi per un giocatore per un sempre rotto. Ora con Conceicao alla Juventus giocherà molto poco”.