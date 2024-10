Durante una diretta YouTube del canale Viva El Futbol l’ex difensore viola Daniele Adani si è concentrato su alcuni spunti della nettissima vittoria della Fiorentina contro la Roma.

‘Kean sembra felice, mi piace che abbia risposto sul campo perchè…’

“Le prestazioni di Kean sono buone, ha fiducia e lo ha detto anche lo stesso calciatore viola. Quando ci sono tipologie di giocatori un po’ chiacchierati anche per cose non di campo, mi piace quando rispondono sul campo. Quando si creano sentiti dire e accuse extra e la prestazione mette tutti d’accordo, io mi affeziono a questi calciatori. Mi sembra che sia felice e in campo si veda”.

’Troppo grave la sconfitta della Roma, i giocatori della Fiorentina entravano in porta senza essere sfiorati’

“Se pensiamo alle prestazioni dei due centravanti in Fiorentina-Roma capiamo tante cose. Dovbyk, Dybala e Pellegrini non hanno tirato in porta contro Comuzzo e Ranieri…Dodô è un ottimo calciatore, ieri sembrava Carlos Alberto, che era un fenomeno. Ranieri applicato, Comuzzo è un gran centrale, ma gli attaccanti della Roma non hanno mai calciato in porta. I giocatori viola sono entrati in porta ogni volta senza neanche sentire un soffio, i calciatori della Roma nemmeno riuscivano a toccarli, sembravano arresi. Una sconfitta troppo grave quella della Roma, in cui c’è sicuramente anche della colpa di Juric, ma è pesantissima responsabilità dei calciatori”.