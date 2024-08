L'ex attaccante della Fiorentina ‘Ciccio’ Baiano si è espresso riguardo alla probabile cessione dell'ala viola Nicolas Gonzalez, ma non solo, durante un collegamento con Radio Bruno.

‘Non si può sempre cedere di fronte al mal di pancia dei giocatori’

"Gonzalez? Si dice sempre che un calciatore scontento non rende e va ceduto…così però non si costruisce mai nulla. Conte di recente riguardo a Kvaratskhelia ha detto che se il georgiano non fosse stato contento di rimanere, con un contratto fino al 2028 sarebbe venuto in panchina. Già il potere dei calciatori è enorme, se appena ha mal di pancia lo si dà via, non si costruirà mai nulla di buono. Chiaro che se andasse in scadenza nel 2025 allora va ceduto, ma chi ha 3-4 anni di contratto, una società forte fa venire tutto il mal di pancia che vuole al giocatore, prende il Malox e gli passa".

‘Se cedi il miglior giocatore, che segnale dai?’

"Gonzalez è richiesto da Juventus e Atalanta che hanno progetti importanti mentre la Fiorentina è ferma al palo, è normale che lui si guardi intorno. Una società forte però lo dichiara incedibile. Gonzalez è il giocatore più importante che ha la Fiorentina, e se lo dai via mandi un brutto segnale: vuoi costruire e dai via il giocatore migliore che hai? Il ritardo sul mercato è palese, però manca ancora molto alla chiusura del mercato, che dura decisamente troppo. Per l’allenatore non è semplice".