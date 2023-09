Grazie ad una doppietta di Berardi, il Sassuolo trova i suoi primi tre punti del campionato. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

È appena terminato il primo incontro della terza giornata di Serie A. Il Sassuolo ha trovato la sua prima vittoria in campionato, superando il Verona per 3-1.

In rete Pinamonti per i neroverdi nel primo tempo, ripresi solo da Ngonge nella ripresa. Poi entra in scena Domenico Berardi, con una doppietta che regala i tre punti all'ormai ex squadra del nuovo centrocampista della Fiorentina Maxime Lopez.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Milan 6, Verona 6, Napoli 6, Inter 6, Fiorentina 4, Juventus 4, Lecce 4, Atalanta 3, Frosinone 3, Monza 3, Genoa 3, Sassuolo 3, Salernitana 2, Roma 1, Cagliari 1, Torino 1, Bologna 1, Udinese 1, Lazio 0, Empoli 0.