Marelli: "Il contatto tra Hermoso e Mastantuono è falloso, il Var avrebbe dovuto almeno richiamare l'arbitro"

La Fiorentina affonda con un sonoro 4-0 al cospetto di una Roma apparsa ben più in forma e ben rodata, ma ciò non toglie i dubbi scaturiti sul primo gol dei giallorossi firmato da Malen, originato da un contatto tra Hermoso e Mastantuono che ha tutti gli estremi di un fallo. A fare chiarezza sull'episodio ci ha pensato Luca Marelli, ex arbitro e opinionista sulle situazioni arbitrali di DAZN.

“Su Mastantuono era fallo”

Queste le sue parole: “Il contatto tra Hermoso e Mastantuono presenta gli stremi per esser considerato un fallo, l'intervento avrebbe dovuto essere punito dall'arbitro in diretta o successivamente il direttore di gara sarebbe dovuto essere richiamato al VAR per poterne valutare in prima persona l'entità”.

Sulla distanza tra fallo e gol

L'opinionista ha poi proseguito: “Non c'entra nulla la distanza tra il fallo ed il gol, il VAR avrebbe dovuto almeno richiamare l'arbitro a visionare il fallo”.