Mina non gioca, ma le pretendenti per lui non mancano. E la Fiorentina è pronta a dirgli addio

Interessamenti per Mina

Come riporta il giornalista sudamericano ed esperto di calciomercato César Luis Merlo, diversi club avrebbero messo gli occhi su Yerry Mina, difensore della Fiorentina che non sta trovando molto spazio in viola.

Occhi dall'Italia e dalla Spagna per il colombiano

Sul difensore colombiano ci sarebbe l'interesse di Verona, Cadice, Alavés e alcuni club turchi. Come scrive il giornalista, se l'offerta si rivelerà buona, la Fiorentina è disposta a dirgli addio.