Non sarà Adrian Bernabé il nuovo centrocampista della Fiorentina. Lo spagnolo dopo essere stato attratto dalla proposta viola ha fatto sapere di voler continuare al Parma la propria avventura e così la società gigliata si è messa subito alla ricerca di un'alternativa.

Torna di moda un nome

Ad oggi il nome caldo è quello di Ismael Bennacer, centrocampista algerino del Milan che lascerà i rossoneri dopo non essere stato convocato nel ritiro estivo da mister Allegri. Il suo nome era già stato sondato dalla Fiorentina, che era però rimasta in attesa di capire eventuali sviluppi del suo prestito al Marsiglia.

Qualità e muscoli

L'operazione non è facile: sia per le richieste del club milanista, sia per il suo stipendio da 4 milioni l'anno. Pioli però lo conosce bene (lo avuto in rossonero) e vorrebbe averlo nel suo centrocampo per dare geometrie e muscoli. In alternativa c'è ancora Asllani dell'Inter, con l'albanese che però è seguito anche dal Bologna. Lo scrive il Corriere dello Sport-Stadio.