Dal raccolto di maggio dipenderà la costruzione della prossima squadra. E l'uomo chiave della Fiorentina non è più Gonzalez...

Aprile è il mese della verità per la Fiorentina. Da una parte c'è la Coppa Italia, dall'altra la Conference League. Riuscire a fare bene in questo mese in entrambe le competizioni significherebbe staccare il biglietto per Roma per giocarsi la finale di Coppa Italia e accedere alle semifinali in Europa.

Il raccolto di maggio

E poi dall'eventuale raccolto di maggio, si legge su La Gazzetta dello Sport, dipenderà la costruzione della prossima squadra.

Il nuovo uomo chiave

Nicolas Gonzalez stavolta potrebbe ottenere il via libera per il suo passaggio in Premier League, negato la scorsa estate.

L'uomo chiave per il domani invece, riporta sempre la 'rosea' è Lucas Beltran che si sta imponendo nel ruolo di trequartista.