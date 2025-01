Si attende la partita con la Lazio per chiudere il mercato: Palladino ancora sotto esame? Ecco da cosa dipendono gli acquisti

Dopo Valentini e Folorunsho, il calciomercato in entrata della Fiorentina ha subito uno stop. I dirigenti viola sembrano voler attendere la partita con la Lazio, prima di affrontare gli ultimi 8 giorni di mercato, possibilmente, da protagonisti.

Palladino: la Società con la Lazio si aspetta una reazione della squadra

Due punti nelle ultime sei partite, ma soprattutto uno nelle ultime due giocate col Monza, ultimissimo in classifica, e col Toro in crisi e per 2/3 di gara con l’uomo in meno indicano una crisi profonda della Fiorentina, sia nel gioco che nei risultati. La società dopo Monza ha rinnovato la fiducia a Palladino, ma di certo contro i biancocelesti si aspetta una reazione dalla squadra, altrimenti tutto potrebbe essere ancora possibile per quanto riguarda il futuro prossimo dell’attuale allenatore gigliato.

La cena dell’altro ieri (voluta, organizzata e pagata proprio dal Mister) con squadra e staff aveva l’obiettivo proprio di fare gruppo, vincere le divisioni e riprendere il percorso migliore. Sapremo a breve se tutto ciò si realizzerà o meno.

La Fiorentina attende la partita con la Lazio anche per il mercato

La Viola era partita come protagonista assoluta di questo mercato invernale a livello di trattative, ma dopo gli ultimi risultati su molte di esse, in entrata, è sceso il silenzio. Gli addetti ai lavori assicurano che Pradè e Goretti si stiano muovendo, ma la partita di domenica sera contro la Lazio rischia di diventare decisiva anche in chiave mercato?

Detto che il sostituto di Kayode sarà Moreno adattato a destra (qualora il tecnico decida di rimanere a 4 dietro), dovrebbero arrivare ancora un difensore centrale, un esterno offensivo (si attende la cessione di Ikoné), un altro centrocampista muscolare se Richardson dovesse venire accontentato (vuole essere ceduto per andare a giocare di più) ed un vice Kean qualora dovesse partire Kouamé.

Insomma, gli acquisti ci saranno, avranno come obiettivo quello di migliorare la competitività della squadra, ma dovranno esserci anche delle cessioni, per far quadrare rosa e bilancio.