Nel secondo anticipo del venerdì il Torino, dopo tre partite perse in campionato, torna alla vittoria battendo in casa il Como per 1-0.

La cronaca della gara

Nel primo tempo i lariani vanno vicini al gol con Fadera, ma il suo tiro dal limite dell'area viene parato da Milinkovic-Savic. I granata si danno una svegliata nel secondo tempo: prima Ricci conclude in area e manda il pallone fuori di poco, poi Audero neutralizza in parata il colpo di testa di Lazaro. Il Como risponde prima con la conclusione di potenza di Strefezza parata da Milinkovic-Savic, e poi con il mancino dalla distanza di Nico Paz deviato sulla traversa dal portiere del Torino. Ma I padroni di casa trovano il gol al 75': errore di Braunoder che manda fuori tempo l'uscita di Audero dalla porta e il giovane Njie, subentrato nella ripresa, fa suo il pallone e lo deposita in porta per l'1-0. Il Como si crea ben tre occasioni nel recupero ma Milinkovic-Savic con i suoi interventi salva la porta dei suoi.

Come cambia la classifica

Il Torino allenato da Vanoli sale così a 14, a +1 momentaneamente sulla Fiorentina, mentre il Como guidato da Fabregas resta a quota 9 insieme per ora a Verona, Cagliari e Bologna.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 19, Inter 17, Juventus 16, Udinese 16, Milan 14, Lazio 13, Torino 14, Fiorentina 13, Atalanta 13, Empoli 10, Roma 10, Verona 9, Cagliari 9, Como 9, Bologna 9, Parma 7, Monza 7, Genoa 6, Lecce 5, Venezia 4.