A Dazn ha parlato anche il portiere del Genoa, Nicola Leali:

"Noi tutti capiamo il momento, di dove eravamo prima di Sassuolo e sappiamo che quella partita dovevamo vincerla a tutti i costi. Siamo stati sempre un gruppo unito, abbiamo capito che dovevamo ricompattarci e oggi abbiamo cercato di portare in campo alcune idee del mister. Oggi era importante mettere il cuore, l’anima e ci siamo riusciti contro una squadra in difficoltà come noi, ma una squadra forte. Dobbiamo ripartire dall’intensità che abbiamo messo oggi.

Il rigore di Gudmundsson? Io e Vasquez parliamo sempre di alcune situazioni in campo, so che ad Albert piace tirare i rigori anche centrali per cui l’ho aspettato lì. Gliel’ho detto a fine partita e mi ha detto che sapeva che lo conoscevo per cui ha cambiato angolo. Albert è un giocatore forte e freddo ed è stato più bravo di me oggi".