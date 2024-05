Il ds della Fiorentina Daniele Pradè è intervenuto a DAZN prima della gara contro il Napoli: “Stasera l'obiettivo è quello di ottenere punti importanti per la nostra classifica e chiudere bene davanti al pubblico di Firenze. Poi, soltanto dopo stasera, penseremo a quello che ci aspetta ad Atene, ovvero la finale di Conference, un appuntamento con la storia”.

"Ancora non possiamo fare bilanci"

E prosegue: “Non sarà il match contro i partenopei a determinare certi giudizi sul nostro operato, sono contento di quello che i ragazzi in campo hanno dato durante tutta la stagione. E' presto per fare bilanci. Certo, in campionato avremmo potuto e dovuto fare meglio, ma c'è stato un grande percorso nelle coppe”.

E sulle conferme di alcuni giocatori…

E alla domanda se queste partite possono servire per confermare dei giocatori per Il futuro risponde: "No, le nostre strategie le abbiamo e sappiamo bene cosa dovremo fare".