Arthur e un ritorno alla Fiorentina che non gli dispiacerebbe. La proposta di adeguamento dell'ingaggio

La Fiorentina, tra le altre cose, ha bisogno ancora di un centrocampista da queste ultime settimane di mercato. Una necessità lampante anche da quanto visto ieri a Parma. E se ci fossero i margini per un ritorno? Sempre tramite un contatto con la Juventus…

Arthur può tornare in viola?

Secondo quanto riportato da Bianconeranews.it, Arthur ha ancora in testa la Fiorentina e sarebbe disposto a un adeguamento cospicuo dell'ingaggio pur di tornare a Firenze. Al momento non si registrano movimenti del club viola in questo senso, ma potrebbe rientrare fra le carte anche dell'affare Gonzalez.