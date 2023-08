L'agenda fitta di Commisso al suo ritorno a Firenze

Nelle prossime ore arriverà, o meglio, tornerà in Italia il presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Il patron viola vuole assistere alla prima di campionato al Ferraris contro il Genoa, non prima di aver salutato tutta la squadra, che rivedrà per la prima volta dopo l'amara notte di Praga. Tra volti vecchi e volti nuovi, sarà anche l'occasione per Commisso per salutare di persona i nuovi arrivati.

Nell'agenda del presidente viola, poi, c'è il mercato, con diverse situazioni da definire sia in entrata che in uscita. Poi c'è il Viola Park, la cui conclusione dei lavori è ormai e finalmente agli sgoccioli e la sempre presente questione stadio. A riportarlo è Il Tirreno.