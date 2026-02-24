Maspero: "Una discreta Fiorentina e pochissimo Pisa. Per salvarti devi segnare, basta vedere i viola con Kean"

L'ex Fiorentina Riccardo Maspero ha parlato questo pomeriggio della squadra viola e della lotta salvezza a TMW Radio.

Sulla partita di ieri sera

"Ora sono tutte lì. E' stata una discreta Fiorentina, poco Pisa però. Questa vittoria deve dargli morale ma non deve fargli pensare che ora sia facile. Quando arrivi a volte ti ritrovi di nuovo a dover rincorrere, quindi guai ad abbassare a guardia. Una bella Fiorentina in mezzo al campo, c'è da fare però ancora di più. Sarà difficile fino alla fine, ma ora pedalare, anche con l'entusiasmo della gente. Fagioli in Nazionale? Sono valutazioni che deve fare Gattuso, io lo porterei perché mi piace. E' duttile, giovane, con gamba, che può essere utile"

E sulla lotta salvezza

"Per me Lecce e Cremonese si giocano l'ultimo posto. Però occhio all'aspetto ambientale in casa Torino. Se continua la contestazione e D'Aversa non trova subito il bandolo dell matassa, rischia. E poi devi segnare. Vedi la Fiorentina, che ne è uscita con i gol di Kean".