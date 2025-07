La Nazione: Bernabé non è finita, Zortea piace ma...

Due pagine sulla Fiorentina all'interno dell'inserto sportivo de La Nazione.

Pagina 4

Apertura per: "Clausola rescissoria: stop Ultime ore a 52 milioni Ma Kean sorride in viola: oerazione rinnovo al via". Sottotitolo: “Le altre trattative: Maffeo del Maiorca come vice Dodo. Bernabé non è finita”. In breve sempre sul mercato: “Zortea (Cagliari) piace ma costa caro”.

Pagina 5

Grande spazio per: "Viola Carpet, che show Pioli, Moise e la squadra all'abbraccio di Firenze Rocco: ci vediamo presto". Sottotitolo: “Tremila tifosi alla festa della presentazione. E la campagna abbonamenti vola”. Di spalla: “Ieri test fisici Oggi in campo e tribuna aperta”.