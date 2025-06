Celeste Pin: "Sono convinto che Kean resti alla Fiorentina, Dzeko può essere un buon vice. Gudmundsson? Se lo tieni devi farlo giocare"

L'ex calciatore della Fiorentina Celeste Pin ha parlato così a Lady Radio sull'ipotesi Edin Dzeko: “A quasi 40 anni potrebbe essere un elemento per completare la rosa, non di certo un sostituto di Kean. Peraltro sono convinto che Kean resti alla Fiorentina, io credo che abbia la voglia di crescere ancora e Firenze è la piazza giusta, e Pioli l'allenatore giusto”.

“Pioli darà direttive alla società”

Poi, proprio su Pioli, ha aggiunto: “Ciò che conta sono i calciatori che gli verranno messi a disposizione. L'allenatore incide, ma solo se ha del materiale di qualità a disposizione e con cui lavorare. Se questa squadra mantiene la spina dorsale, aggiungendo poi dei profili mirati, può alzare molto il livello. Stefano darà delle direttive alla società, prima di tutto sui calciatori da prendere in relazione al modulo che vorrà usare".

“Gudmundsson deve rimanere per essere titolare”

Su Gudmundsson: “Al Genoa con Gilardino s'è esaltato, con Palladino invece non ha avuto nessun tipo di rapporto e si percepiva che non c'era feeling. Poi l'infortunio, il processo, insomma una stagione negativa ma con la consapevolezza che quando ha giocato ha fatto delle cose splendide. Io quindi lo vedo nella Fiorentina del prossimo anno, c'è da capire dove potrà essere collocato nello scacchiere di Pioli. Parliamo di un titolare, non di uno che resta per entrare a gara in corso".

Su Biraghi: “Non esiste che torni per fare l'uomo spogliatoio, allora smetta di giocare e faccia un ruolo dirigenziale. Il calciatore deve fare il calciatore, se ritorna significa che ha la testa e le qualità per giocare”.