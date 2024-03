Partita in memoria di Davide Astori a Signa, fra i presenti anche l'Unico Dieci

Questo pomeriggio si è tenuta, a Signa, la partita in memoria del capitano della Fiorentina Davide Astori, organizzata dall'Associazione che porta il nome del compianto giocatore.

“Questo pomeriggio allo Stadio del Bisenzio la partita per in memoria del capitano viola Davide Astori! Grazie al Signa 1914” ha scritto il Sindaco di Signa, Giampiero Fossi, postando una carrellata di foto in cui compaiono anche alcuni ex viola.

Spicca fra tutti Giancarlo Antognoni, bandiera del club viola, che non ha preso parte alla gara ma ha posato insieme ad alcuni giocatori e giovani tifosi a bordocampo. Presente, inoltre, Gianluca Berti, ex portiere viola, oggi dirigente del Signa.