Jeda: "A Cabral va dato del tempo ma non si può pretendere che segni solo lui. La Fiorentina è perfetta per Arthur"

Un approfondimento sui brasiliani della Fiorentina quello di Jeda, ex calciatore di Cagliari e tante altre squadre italiane, a Radio Bruno:

"Dico sempre che bisogna dare tempo nel calcio italiano, è molto complicato. Per le caratteristiche che vedo in Cabral è un giocatore che può giocare sia da solo che in coppia con un altro. Io credo che sia un attaccante di grandissimo valore, non bisogna mai pretendere o sperare che segni solo lui. Gonzalez è un grandissimo talento, trova la porta, è chiaro che per quello che serve alla Fiorentina, che è un club di spessore, serve una rosa di alta qualità e profondità.

Leggo il nome di Nzola, credo che potrebbe dare un bel contributo alla Fiorentina. Ha giocato in una squadra che lottava per salvarsi, è cresciuto a livello d’esperienza e potrebbe starci in una rosa così.

Dodo? Ero convinto che fosse un giocatore diverso da quello visto a inizio stagione, è un elemento rapido, esplosivo, la Fiorentina ha un’arma in più sulla fascia. Arthur invece alla Juve si è trovato in una situazione di uno scambio economico, più che tattico. Credo che abbia bisogno dell’ambiente e del progetto tattico giusto. La Fiorentina può essere la squadra giusta per lui".