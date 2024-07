La Toscana del tennis va avanti nel torneo olimpico maschile: Musetti batte Fritz in due set e vola ai quarti

Dopo la giornata dolceamara di ieri di Jasmin Paolini, avanti nel doppio con Sara Errani ma eliminata nel singolare, quest'oggi arriva un grande risultato da parte di un altro tennista toscano alle Olimpiadi.

Super Musetti!

Lorenzo Musetti ha infatti battuto l'americano Fritz in due set (6-4, 7-5) accedendo ai quarti del torneo olimpico. Il tennista di Carrara si è superato in particolare nel primo set, quando sotto 1-4 ha compiuto una rimonta incredibile infilando cinque game consecutivi. Ora per lui uno tra Popyrin e il campione olimpico in carica Zverev.