La Gazzetta dello Sport: Papera De Gea, Fazzini fumoso

Su La Gazzetta dello Sport spazio per la prestazione della Fiorentina contro lo Jagiellonia, con il passaggio del turno della squadra viola agli ottavi di finale di Conference League.

In prima pagina

“Bologna e Fiorentina, le coppe continuano”.

Pagina 20

A pagina 20 si legge: "Fiorentina avanti col brivido" e poi: “La Viola va sotto 3-0 Poi Fagioli e Kean regalano gli ottavi”. E le pagelle: “Fortini mai in partita, papera De Gea, Fazzini fumoso”.

Pagina 21

A pagina 21: “Vanoli positivo: ‘Non è tutto da buttare via’” e "Adesso sfiderà Strasburgo o Rakow, top nel girone".