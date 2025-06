Corriere dello Sport-Stadio: Immobile all'asta

L'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio si concentra sulla trattiva che vedrebbe il ritorno di Immobile in Italia con la maglia di una tra Fiorentina e Milan.

Prima pagina

La notizia in prima pagina recita: “Ciao Turchia, Immobile all'asta. Fiorentina e Milan, duello per il sì di Ciro” e nel sottotitolo: “L'ex punta della lazio ha segnato 19 gol totali con il club di Istanbul. Pradè e Tare entrano in azione. La Viola pensa anche a Dzeko”.

Pagina 12

A pagina 12 l'approfondimento sulla questione Immobile: “Viola e Milan, c'è il duello per Re Ciro” e sotto: “Quello del vice Kean rimane un tema e per la Fiorentina è anche prioritario. Immobile può tornare in Italia, Commisso punta anche Dzeko, Ioannidis e Cristian Shpendi”.

Nell'articolo di taglio si legge invece: “Il nodo Dodo e le possibili soluzioni. Il brasiliano non ha risposto alla proposta di rinnovo”

Pagina 15

Pagina che si apre con: “Fiorentina no Gud, il riscatto è lontano”. Nel sottotitolo si legge: “La decisione dovrà arrivare entro la prossima settimana. Il club a confronto con il Genoa per capire il futuro dell'islandese: alle condizioni attuali, salta tutto”. Nel pezzo di taglio focus sul nuovo tecnico con: “Ultima settimana senza allenatore: luglio con Pioli. Il tecnico avrà ampi poteri decisionali sui programmi tecnico-tattici estesi anche al settore giovanile”.

Di spalla, invece, si torna sul caso Astori: “Processo Astori, condannati i medici per falso”