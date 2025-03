L'attaccante della Fiorentina, Albert Gudmundsson, è andato a segno anche contro la Juventus: "Ci vuole molto carattere per fare le prestazioni che abbiamo fatto questa settimana, abbiamo giocato bene in casa grazie anche al supporto dei nostri tifosi.

E poi: “Per quanto mi riguarda è stato un po' duro giocare tre partite di fila, non è stata una stagione facile per me questa. Obiettivi? Stare in posizione Europea e possiamo farcela. La Conference League è un altro obiettivo della società. E personalmente chiedo di rimanere in forma e di stare bene e fare prestazioni come quella di oggi”.

Infine: “Volevo essere in campo e mi è dispiaciuto stare fuori, ma ripeto, la stagione lo ripeto non è stata facile. Io e Kean abbiamo una buona connessione in campo, ma c'è con tutti i miei compagni. Speriamo di poter fare così fino alla fine della stagione”.