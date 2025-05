Il piano Manchester della Fiorentina con De Gea. Le idee del club fondamentali per il giocatore

A Manchester il 9 agosto prossimo a giocare l'amichevole ad Old Trafford, con De Gea tra i pali. Il piano della Fiorentina detto in soldoni è questo.

Ampie rassicurazioni

De Gea con la compagine gigliata ha formalmente il contratto in scadenza a giugno, ma nelle ultime settimane sono arrivate ampie rassicurazioni sul fatto che il portierone possa proseguire la propria carriera in riva all'Arno anche la prossima stagione, scrive stamani La Nazione.

E il giocatore attende

Il club viola è pronto ad esercitare l'opzione per estendergli il contratto fino al giugno del 2026, raddoppiando come da accordi lo stipendio e portandolo poco sotto | 2,5 milioni di euro a stagione. Dal canto suo De Gea non si è mai pronunciato sul futuro e attende di capire i piani futuri della società di proprietà di Rocco Commisso.