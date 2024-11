Paolo Bambagioni, consigliere di minoranza della Lista civica Eike Schmidt e Presidente della Commissione Controllo del Comune di Firenze, ha rilasciato alcune dichiarazioni di commento alle parole della sindaca Sara Funaro in una recente intervista. Questo quanto si legge nella nota stampa di Bambagioni:

"Leggo l’intervista di oggi al sindaco Sara Funaro e rileggo quella del 26 settembre. Cinque mesi non sono affatto pochi e avrebbero dovuto servire per porre le basi del lavoro di questi cinque anni. Si parla di timori per qualcosa che è già avvenuto, lo spopolamento della città. O di “stringere i denti” per cantieri che avrebbero dovuto finire da un po’ (nell’intervista di settembre parlava di messa in esercizio per novembre). Per non parlare di espressioni che la sindaca, come tutta la giunta, usa e abusa come “cronoprogramma” – che sia lo stadio Franchi o una linea della tramvia – tanto da far loro perdere ogni significato.

(…) È presto per tracciare un bilancio ma, a fronte dei problemi profondi e strutturali della città, la risposta non sembra essere ancora adeguata. In più, come è emerso in questi primi consigli, nella Giunta Funaro riscontriamo una totale adesione, un appiattimento sulle scelte della Giunta Nardella, sebbene in molti casi serva discontinuità; ciò si vede non solo nelle dichiarazioni o nelle linee programmatiche ma anche nella conferma del quadro dirigente, tant’è che ci si domanda – ed è un tema che porrò presto in Consiglio – se lei terrà la delega alle grandi opere, per le quali sta mantenendo la linea del decennio Nardella, cioè grande immobilità. Ci sarà modo di confrontarsi su queste grandi opere o è un pacchetto chiuso da prendere o lasciare? Al momento non sembra esserci una volontà di aprire una riflessione”.