L'ex attaccante della Fiorentina, Adrian Mutu, si è trattenuto alcune settimane a Firenze ed è in prima linea anche nel giorno della presentazione del libro di Sebastien Frey: “E' sempre un piacere essere qui, ho ritrovato tanti miei amici. Come Frey, leggerò il suo libro non appena avrò la possibilità di farlo”.

“Tanti aspetti positivi”

Sulla formazione viola ha detto: “Sette vittorie di fila, la Fiorentina sta andando alla grande, il campionato è lungo, ma ci sono tante cose positive. Dalla partita contro il Milan (che lui ha visto allo stadio ndr) sono iniziati praticamente i successi, è stata una prestazione importante quella. La costanza che ci sta facendo vedere negli ultimi tempi è bella, ed è di questo che c'è bisogno per rimanere così in alto”.

“Inter favorita, ma la Fiorentina…”

Sulla partita di domenica: "Ero molto giovane quando sono arrivato all'Inter, ma c'erano grandissimi giocatori, come Roberto Carlos E' abituata a giocare queste partite qui e sulla carta è favorita. La Fiorentina dovrà dare di più e meritare il posto che ha attualmente in classifica. Spero che non sia un exploit momentaneo, che sia costante nelle prestazioni…e deve cominciare con l'Inter".

“Kean un animale”

Su Kean ha aggiunto: “Per stare in alto c'è bisogno di un attaccante che possa andare in doppia cifra, ma non solo, anche gli altri devono dare il loro contributo. Penso che si sia trovato a suo agio a Firenze, Palladino lo sta coccolando e gli ha dato la fiducia che gli mancava e lui sta dimostrando di essere un attaccante importante. Fisicamente è più forte di tutti gli attaccanti con il quale io ho giocato, fisicamente è proprio un animale. Quello che mi piace è che ha sia forza, che qualità e quest'anno sta anche segnando”.