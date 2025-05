Il tribunale di Lucca ha emesso ieri la sentenza di fallimento della Lucchese 1905 calcio, società che milita in Lega Pro. La società toscana si era salvata sul campo ai playout battendo il Sestri Levante, ma adesso potrebbe essere la situazione finanziaria a condannarla.

Secondo quanto appreso il tribunale ha deciso in base a più istanze di fallimento, presentate dai giocatori (che non percepiscono gli stipendi da mesi), e anche dalla procura della Repubblica, da alcuni fornitori e dallo stesso Comune in ordine alla concessione dello stadio Porta Elisa.

Adesso è corsa contro il tempo per iscriversi al prossimo campionato di Serie C, la cui scadenza è fissata per il 6 giugno. Entro il 5 giugno però vanno depositati i documenti. Prima però c'è indire una società da affiliare alla FIGC e con cui partecipare all’asta.

Un'altra soluzione, come riporta Tuttosport, potrebbe essere quella di fondersi con un club di Serie D e ripartire dunque dalla quarta serie del calcio italiano: il nome caldo sarebbe quello del Ghiviborgo che in questa stagione è arrivato in semifinale dei play off di Serie D. Altrimenti sarà ripartenza dall'Eccellenza. Tutto questo nell'anno in cui la Lucchese compie 120 anni.