Torino in pole position per l'ex allenatore della Lazio: si può chiudere nei prossimi giorni

Il Torino ci prova per Marco Baroni. Previsti nuovi colloqui nei prossimi giorni, riporta Gianluca Di Marzio. Il primo contatto è stato positivo e nei prossimi giorni ce ne saranno degli altri. Attualmente è il grande favorito per la panchina granata, prosegue l'esperto di Sky Sport.

Torino avanti per Baroni

Filtra ottimismo dunque all’interno della società granata. Ci sono i presupposti per chiudere nei prossimi giorni con l’allenatore. C’è stato un primo colloquio, positivo, tra Baroni e il Torino e nei prossimi giorni dovrebbero essercene dei nuovi.

Un altro nome da depennare?

Dopo essere stato ufficialmente esonerato dalla Lazio, Baroni è in cerca di una nuova squadra per la stagione 2025/2026 di Serie A. Filtra ottimismo dunque all’interno del Torino per chiudere nei prossimi giorni per l’ex allenatore biancoceleste. Saranno decisivi i colloqui dei prossimi giorni. In caso di fumata bianca, sarebbe un altro nome da depennare dalla lista dei papabili per la Fiorentina.