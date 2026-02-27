La Nazione: (N)Euro follie, un passo indietro di quattro mesi

La Nazione in edicola oggi dedica ampio spazio alle vicende di casa Fiorentina, soffermandosi inevitabilmente sulla disastrosa prestazione dei viola nella partita di ieri sera contro lo Jagiellonia. Nella prima pagina del QS il quotidiano fiorentino intitola: “(N)Euro follie, grazie Fagioli".

Pagine 2-3

Nelle pagine interne La Nazione si concentra sulla prestazione dei viola: “Paura viola, europass col brivido” e poi “Errori, l'incubo e l'ansia finale”. Il quotidiano presenta anche diversi editoriali di commenti alla partita, come quello di Stefano Cecchi dal titolo: “Squadra pallida e senza nerbo E' un campanello d'allarme”.

Pagina 4

Nell'ultima pagina dedicata ai colori viola La Nazione riporta le parole del tecnico gigliato: “Il dopopartita difficile, Vanoli chiede scusa. Il problema infortuni”. Infine in taglio basso un altro commento alla pessima prestazione viola: “Un passo indietro di 4 mesi”.