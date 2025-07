Le principali novità delle ultime ore sono quelle relative a Rolando Mandragora. L’interesse del Real Betis continua ad esserci ma adesso il giocatore, diventato vero e proprio pilastro dello spogliatoio viola, aspetta di conoscere l’entità dell’offerta che la Fiorentina gli presenterà nei prossimi giorni. Dopo settimane di impasse dove il giocatore, ad un anno dalla scadenza del contratto, stava valutando quale potesse essere la scelta migliore adesso è tutto in mano della dirigenza viola. La prossima settimana è stato fissato un incontro tra il club e l’entourage per valutare il da farsi. Filtra ottimismo. In giornata invece è stato riportato un forte interessamento dei viola per Sohm del Parma, con la trattativa che potrebbe andare in porto già nei prossimi giorni.

Pioli non scarta a priori Beltran, e prende tempo per valutarlo. Si allontana Esposito

Tra quelli che verranno presi in esame da parte del tecnico, Stefano Pioli, c'è sicuramente anche Lucas Beltran. L’apertura del nuovo tecnico viola ieri in conferenza stampa ("Lo apprezzavo già quando ero al Milan") può cambiare lo scenario estivo dell'argentino, rallentando anche il corteggiamento per l'attaccante dell'Inter, Sebastiano Esposito considerato primo nome per la sua eventuale sostituzione. Sull’ex Empoli, dopo l’interessamento del Cagliari delle scorse settimane, è piombato anche il Parma.

La situazione attorno a Dodo sembra essersi calmata, ma attenzione alla Juventus

Al contrario degli ultimi mesi della passata stagione, adesso sul fronte Dodò si respira un clima leggermente più disteso. Benche infatti il mancato rinnovo di contratto con adeguamento e i contatti interrotti con l'entourage del giocatore da mesi, l'approdo in panchina di Stefano Pioli e il ritrovato entusiasmo della piazza potrebbero portare il giocatore ha restare e forse anche a prolungare in futuro. Attenzione però alla Juventus.La Fiorentina per cedere il brasiliano chiede non meno di 25-30 milioni di euro. Cifre che un po' spaventano le pretendenti, non tanto per la richiesta in sè, ma sono poche le società disposte ad investire così tanto nel suo ruolo tra cui i bianconeri. La dirigenza juventina è alla ricerca di fondi per finanziare un eventuale offerta per il brasiliano, con Alberto Costa e Weah che potrebbero lasciare Torino proprio per permettere al club di fare all-in sul terzino viola.

Oltre a Valentini c'è un altro difensore che lascia Firenze e la Fiorentina

Sembra che non sarà soltanto Nicolas Valentini, che quest’oggi ha trovato l’accordo per tornare a Verona, a lasciare Firenze. Anche un altro difensore si appresta a lasciare la Fiorentina: Lorenzo Lucchesi è infatti diventato un difensore del Monza. Il classe 2003 se ne va con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto che diventerà obbligo a determinate condizioni. Siamo allo scambio dei documenti tra le due società.