Va bene tutto (anzi, in realtà no) ma un Mina-bis... NO!

Va bene tutto, tanto ormai i tifosi viola sono abituati alle delusioni, ma non un altro Yerry Mina! Il mercato della Fiorentina è piuttosto attivo, specialmente in difesa dove sono già stati acquistati due rinforzi. Ma proprio perché l'arrivo di Valentini non verrà anticipato, ecco che la dirigenza sta pensando ad un altro profilo. Questa volta più d'esperienza.

Ogbonna come ultimo difensore?

Non che Pongracic non lo sia viste le sue 27 primavere, ma per la difesa a tre di Palladino servono altri centrali. Lucchesi non è partito per l'Inghilterra, dunque si presume che verrà ri-ceduto in prestito, mentre Milenkovic come sappiamo è stato venduto. Ecco che in questi giorni è spuntato il nome di Angelo Ogbonna, espertissimo centrale italiano, che due anni fa aveva vinto la Conference proprio contro i Viola di Italiano…

Va bene tutto, ma non un Mina-bis!

Ora, va bene tutto, anzi, in realtà non dovrebbe essere così, ma siamo consapevoli delle difficoltà del fare mercato, ma un Mina-bis anche NO! Già l'anno scorso era stato ingaggiato un centrale che poi si era rivelato un fallimento. Vediamo di non ricadere in quella trappola anche questa volta. Ogbonna ha già dato quello che poteva dare al calcio e anche ai big club, ma non è ciò che serve alla Fiorentina. Il pericolo/trappola è dietro l'angolo, ma andare dietro ad uno svincolato di 36 anni… Pradè, Goretti si può fare di meglio (o tanto vale, non fare, a questo punto).