Ogbonna: "Fiorentina? Non chiudo nessuna porta. Ho 36 anni e sto bene fisicamente e di testa. Sono ancora un calciatore"

36 anni, svincolato, ma con ancora voglia di giocare. Angelo Ogbonna è un difensore centrale che non ha ancora voglia di appendere le scarpe al chiodo, anzi. E ci sono anche alcune indiscrezioni riguardanti la Fiorentina…

“Sto bene fisicamente e di testa”

“Ho 36 anni, sto bene fisicamente e di testa, mi alleno con un preparatore. Sono pronto se dovesse arrivare un'offerta - spiega il giocatore al Corriere dello Sport - Bisogna sempre esserlo. Bologna, Fiorentina, Arabia che esperienza vorrei fare? Chiariamo: non mi piace parlare di esperienza. Io vorrei continuare a giocare a calcio, quindi prima c'è l'aspetto sportivo, poi il resto. Se mi arrivasse un'offerta valuterei tutto, non ho preclusioni tra Italia, Europa o altri Paesi”.

“Mi sento ancora un calciatore”

Ogbonna non pensa ancora al dopo carriera: “Io mi sento ancora calciatore. So che ce ne sono alcuni, come De Rossi o Thiago Motta, che già ragionavano sul futuro quando giocavano, ma io non sono così. Fino a che sono nel rettangolo verde penso solo a quello”.